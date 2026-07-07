Восстановление прав работников находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Следком возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам коммерческого предприятия в Гусь-Хрустальном районе.Следствие установило, что с февраля по апрель 2026 года торфодобывающая фирма задолжала 27 работникам около 2 миллионов рублей. При наличии 11 миллионов на банковских счетах руководство тратило деньги на аренду и текущие расходы, игнорируя выплаты персоналу.В конце мая началось постепенное погашение задолженности. Сейчас следователи изучают финансовые документы и допрашивают свидетелей для установления точных сумм долга перед каждым пострадавшим.