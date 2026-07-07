Компания. Тесть хозяина - чех, пожилой импозатный мужчина. Одна из женщин уронила вилку. Кто-то сказал о неизбежности прихода мужчины. Тесть хозяина удивился и попросил объяснить.
После чего мрачно заметил:
- Жаль, я этого раньше не знал.
Его спросили почему. И вот что он поведал:
- В юности я работал в ресторане в Праге. Официантом был, и мойщиком посуды заодно подрабатывал. И вот однажды начальство устроило мне большой скандал - я целую коробку ножей уронил, грохот страшный, клиенты перепугались. Я обиделся - ножи ведь, не хрусталь, никто не пострадал. А наутро пришли советские танки...
еще анекдот!