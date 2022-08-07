Во Владимире Следком возбудил уголовное дело на «папенькиного сынка» из Покрова, накинувшегося на сотрудников ГИБДД, которые задержали его друга за избиение мужчины и вождение в нетрезвом

Во Владимире Следком возбудил уголовное дело на «папенькиного сынка» из Покрова, накинувшегося на сотрудников ГИБДД, которые задержали его друга за избиение мужчины и вождение в нетрезвом виде. Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, 6 августа у рестобара «Пятница». Видео событий той ночи прогремели в социальных сетях. В региональном УМВД рассказали, что к полицейским