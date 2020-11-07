Несколько десятков человек были вынуждены часами толпиться в узком коридоре психдиспансера.

Несколько десятков человек были вынуждены часами толпиться в узком коридоре психдиспансера.Сегодня с утра сотрудники детских учреждений ленинского района областного центра должны были пройти проверку и получить соответствующие справки в диспансерном отделении Областной психиатрической больницы № 1 на площади Фрунзе. Для них это обычная ежегодная процедура. Которая, однако, в условиях пандемии коронавирусной инфекции обернулась реальным риском для здоровья.Стоящие в очереди сотрудники детсадов рассказали нам, что диспансер отказался для проведения этой платной медицинской услуги (стоимость 959 рублей с человека - за счет учреждения) от варианта выезда своих специалистов в сами детские учреждения. Несмотря на то, что речь идет о десятках обследуемы, порядка 70 человек в каждом детсаду.Людей успокоили тем, что прием назначен на субботу, выходной день. И будет проводиться в два приема - в разное время.Однако на деле пришедшие сегодня в диспансер увидели в том же самом узком коридоре сотрудников другого детсада, также явившихся для получения справок. Позже выяснилось, что из-за болезни одного из врачей, что всем им предстояло стоять в очереди не только одновременно, но и в один и тот же кабинет.Некоторые, не желая подвергать себя риску заражения, разошлись по домам. Но многие остались - педагоги привыкли неукоснительно соблюдать дисциплину.Возмущению их нет предела. "Это происходит в стенах медучреждения именно в период пандемии!", - говорят они. И отмечают, что среди сотрудников детских учреждений Владимира многие болеют уже сейчас. А это значит, если сегодня зараженных прибавилось - город может остаться без нужного количества педагогических кадров.