08.07.2019

2019-07-08 15:20:20

Четверо пострадавших: в Башкирии две иномарки столкнулись лоб в лоб

В субботу, 6 июля, в Туймазинском районе Башкирии произошла серьезная авария. На 17-м километре дороги Туймазы-Серафимовка столкнулись лоб в лоб иномарки Nissan Almera и Renault Logan.



В результате ДТП пострадали два водителя и два пассажира автомобиля Renault

Logan. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, передает .