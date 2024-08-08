Тучки придут в Суздаль к выходным, прямо во время празднования юбилея города. Погода испортится уже в пятницу, 9 августа. В этот день и начнется торжество. Прогнозом поделились синоптики

Тучки придут в Суздаль к выходным, прямо во время празднования юбилея города. Погода испортится уже в пятницу, 9 августа. В этот день и начнется торжество. Прогнозом поделились синоптики «Яндекс. Погода». 9 августа дождик должен начаться утром и закончится к вечеру. Температура днем составит +21 градус. Ночью она опустится до +16. В субботу, 10 августа, тоже