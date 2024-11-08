Это решение приурочено к запуску пилотного проекта, целью которого является создание уникального бренда города.

В Александрове Владимирской области представлен новый туристический символ — единорог. Это решение приурочено к запуску пилотного проекта, целью которого является создание уникального бренда города и сплочение александровцев. Об этом сообщает .Как отметила Марина Рыбакова, врио директора музея-заповедника «Александровская слобода», выбор единорога в качестве символа не случаен: он был личным гербом Ивана Грозного и присутствует на многих предметах, найденных археологами в регионе.Администрация Александровского района и музей подписали соглашение о сотрудничестве, открывая путь к разработке бренда и созданию сувенирной продукции с изображением единорога, который почитался самим царем.