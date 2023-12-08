На зимний забег во Владимирскую область приедут спортсмены из 14 регионов России. 10 декабря в...

На зимний забег во Владимирскую область приедут спортсмены из 14 регионов России.10 декабря в Доброграде (Ковровский район) состоится зимний забег спортсменов «Dobrogradtrail», сообщает Министерство физической культуры и спорта Владимирской области.На декабрьские соревнования уже заявились более 180 спортсменов из 39 городов 14 регионов России.Участникам будет предложено шесть дистанций: 20 км (2 круга по 10 км), 10 км, 5 км, 2 км, 400 м и детский забег.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, каждый финиширующий бегун будет награждён памятной медалью.Победителей и призёров на дистанции 400 м, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км в возрастных категориях ждут призы от партнеров забега.Регистрация участников начнётся в 09:00.Старт забегов с 11:30.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области