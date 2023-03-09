8 марта во Владимире произошел пожар в жилом многоквартирном доме №18А по улице Проспект Строителей, из-за которого спасатели эвакуировали из здания 12 человек, включая двое детей. По данным

8 марта во Владимире произошел пожар в жилом многоквартирном доме №18А по улице Проспект Строителей, из-за которого спасатели эвакуировали из здания 12 человек, включая двое детей. По данным регионального МЧС, вызов поступил в 22:17. Прибывшие на место пожарные спасли одного человека, потушили пламя в квартире на площади 8 кв.м и эвакуировали жителей дома. К сожалению