В мэрии Владимира утверждён проект планировки территории.

Мэрия Владимира проект застройки территории возле «Разгуляя». Между улицами Добросельской, Бабушкина, садоводческим товариществом «Дружба» и гаражным кооперативом № 50 застройщик построит два 17-этажных дома.Ожидается, что новостройки будут оборудованы подземной автостоянкой, а рядом возведут детский сад на 50 мест. Общее количество парковочных мест составит 1420.Добавим, что владимирцы внесли ряд предложений в проект планировки. По результатам их рассмотрения проектировщикам рекомендовано внести изменения в документацию в части исключения проезда к гаражам по улице Бабушкина.Жителям соседнего частного сектора и садовых участков пообещали не затрагивать их земли в рамках возведения указанных многоэтажек.Всего было внесено 13 предложений.