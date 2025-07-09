Древний город – столица главного семейного праздника.

Празднование Дня семьи, любви и верности в Муроме в этом году ознаменовалось ярким событием: автомобильно-пешеходный мост через Оку засиял многоуровневой архитектурной подсветкой.По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, на опорах моста было установлено 432 LED-светильника различной мощности (от 10 до 240 Вт). Сейчас подсветка работает в тестовом режиме, но уже формирует красочное кружево над рекой. Цветодинамические прожекторы освещают пилоны как снаружи, так и изнутри, а стороны, обращенные к проезжей части, подсвечены холодным белым светом. Для подсветки нижних поверхностей под пролетом установлены дополнительные приборы, а каждая пара вант получила веер мощного направленного света.Характерная рыжая стрела моста теперь выделена непрерывной линией мини-светильников, расположенных у основания конструкции и направленных вверх. В сумерках новая иллюминация создает единую гармоничную картину, благодаря чему мост в социальных сетях уже прозвали поющим. Обновленное световое оформление стало главным украшением вечерних праздничных мероприятий. После ярмарок и концертов жители города встречали традиционный салют, любуясь сиянием новой подсветки, отражающейся в водах Оки.