Обработка проводится в целях предотвращения распространения заболеваний и защиты от вреда, наносимого грызунами.

Во Владимире 10 июля Верхний Красносельский пруд на улице Комиссарова, 1г будет закрыт для посещения в связи с обработкой от грызунов. Мэрия города просит воздержаться от посещения территории в этот день, а также не допускать туда детей и животных.Обработка проводится в целях предотвращения распространения заболеваний и защиты от вреда, наносимого грызунами.Напомним, ранее мы писали, что