Жена действующего президента США Дональда Трампа готовится нанести ему удар. Сразу после оглашения итогов выборов первая леди намерена подать на развод.

Жена действующего президента США Дональда Трампа готовится нанести ему удар. Сразу после оглашения итогов выборов первая леди намерена подать на развод.Бывшая помощница семьи политика рассказала, что Мелания Трамп уже давно хочет разорвать отношения с мужем. Однако пойти на такой шаг она не решалась из-за его высокой должности. Модель боялась, что, находясь у власти, Дональд Трамп нашел бы способ расправиться с ней.Другой источник, близкий к супругам, назвал их брак фиктивным. По его словам, Дональд Трамп и Мелания спали в разных частях Белого дома. Отметим, что слухи о непростых отношениях пары ходят уже давно. Первая леди США не раз опровергала их в беседе с журналистами и хвалила достоинства мужа.Ранее в прессе появилась информация о том, что Мелания Трамп порекомендовала мужу признать поражение на выборах президента Америки. Свое мнение она озвучила в ходе частной беседы, сообщает CNN. Принять результаты голосования его также призвал советник Джаред Кушнер.Выборы главы Соединенных Штатов состоялись 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Его противник с этим решением не согласился. Он заявил, что результаты были подделаны, и пообещал провести митинги в некоторых штатах для пересчета голосов.