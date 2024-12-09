За шалость парню пообещали 500 долларов неизвестные лица из экстремистского телеграм-чата, связанного с Украиной.

16-летний подросток из Владимира «нахулиганил» под дверью главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. За шалость парню пообещали 500 долларов неизвестные лица из экстремистского телеграм-чата, связанного с Украиной.Однако после выполнения задания вместо денег подросток получил проблемы с полицей. Подробности Мизулина рассказала у себя в Telegram-канале.Молодого человека задержали 8 декабря, сам инцидент произошел еще 1 декабря.«Заказчики снабдили парня инструкциями, и в прошлые выходные он проник по адресу моей регистрации и совершил хулиганские действия», — уточнила Екатерина Мизулина.Также в чате распространялись и агрессивные угрозы насилия в адрес чиновницы.Во время и после хулиганства парень особо не скрывался. Его действия засняли камеры видеонаблюдения, как и попытка скрыться. Спустя несколько часов личность юношы была установлена. Уже в отделе полиции он извинился за содеянное, но слова ситуацию не исправили: владимирца все равно привлекли к административной ответственности, как и и его отца — за неисполнение родительских обязанностей.Екатерина Мизулина не уточнила, что конкретно натворил парень в ее доме. Но источник телеграм-канала Baza уверяет: парень обмазал дверь общественницы фекалиями. Отметим, что денег от заказчика хулиган так и не получил.