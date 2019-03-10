Пародисту Александру Пескову поставили неутешительный
диагноз – рак поджелудочной железы. Определить заболевание удалось в последний
момент – артиста лечили совсем от другого недуга.
Пародисту Александру Пескову поставили неутешительный
диагноз – рак поджелудочной железы. Определить заболевание удалось в последний
момент – артиста лечили совсем от другого недуга.
Все могло окончиться плачевно для Александра Пескова, если
бы с операцией затянули еще хотя бы на день. Рак поджелудочной железы -
коварное заболевание, диагностировать его непросто.
"И лечили не от того. Получилось так, что до
критического момента. То есть если бы не успели еще день, то был бы летальный
исход", – заявил директор пародиста Александр Волокин.
Напомним, на днях стало известно о госпитализации . Представители артиста заявляли, что это плановый осмотр, связанный с
неким хроническим заболеванием. Они утверждали, что угрозы для жизни пародиста
нет, он пробудет в больнице не больше 3 дней – так что даже концерты отменять
не придется.
Но прошла неделя – и
тут врачи заявили, что у выявлены "серьезные нарушения в работе
поджелудочной железы, требующие оперативного вмешательства". Операция
длилась несколько часов.
По словам онколога Валерия Козлова, рак поджелудочной железы
– очень коварный недуг. Болезнь долгое время не проявляет себя никакими
симптомами, так что диагностировать его на ранних стадиях практически
невозможно, приводит слова Козлова .
На поздних стадиях у пациента начинается рвота, развивается
желтуха. Медики говорят, что с таким диагнозом человек в 90% случаев живет не
более полутора лет.
27 февраля стало известно, что известный пародист срочно доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него острый панкреатит. Представители Пескова сообщили, что артисту назначено полное обследование.