Пародисту Александру Пескову поставили неутешительный диагноз – рак поджелудочной железы. Определить заболевание удалось в последний момент – артиста лечили совсем от другого недуга.

Пародисту Александру Пескову поставили неутешительныйдиагноз – рак поджелудочной железы. Определить заболевание удалось в последниймомент – артиста лечили совсем от другого недуга.Все могло окончиться плачевно для Александра Пескова, еслибы с операцией затянули еще хотя бы на день. Рак поджелудочной железы -коварное заболевание, диагностировать его непросто."И лечили не от того. Получилось так, что докритического момента. То есть если бы не успели еще день, то был бы летальныйисход", – заявил директор пародиста Александр Волокин.Напомним, на днях стало известно о госпитализации . Представители артиста заявляли, что это плановый осмотр, связанный снеким хроническим заболеванием. Они утверждали, что угрозы для жизни пародистанет, он пробудет в больнице не больше 3 дней – так что даже концерты отменятьне придется.Но прошла неделя – итут врачи заявили, что у выявлены "серьезные нарушения в работеподжелудочной железы, требующие оперативного вмешательства". Операциядлилась несколько часов.По словам онколога Валерия Козлова, рак поджелудочной железы– очень коварный недуг. Болезнь долгое время не проявляет себя никакимисимптомами, так что диагностировать его на ранних стадиях практическиневозможно, приводит слова Козлова .На поздних стадиях у пациента начинается рвота, развиваетсяжелтуха. Медики говорят, что с таким диагнозом человек в 90% случаев живет неболее полутора лет.27 февраля стало известно, что известный пародист срочно доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него острый панкреатит. Представители Пескова сообщили, что артисту назначено полное обследование.