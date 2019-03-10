Супруг бывшей звезды Ранеток Жени Огурцовой перешел к угрозам и шантажу. Бросивший Женю с больным ребенком на руках Анатолий Рамонов атакует ее звонками и постами в соцсетях.

Супруг бывшей звезды "Ранеток" Жени Огурцовойперешел к угрозам и шантажу. Бросивший Женю с больным ребенком на рукахАнатолий Рамонов атакует ее звонками и постами в соцсетях.Супруг бывшей звезды "Ранеток" выложил пост, вкотором обвинил Женю в разрыве отношений. Под горячую руку Рамонова попала иподруга Огурцовой – еще одна бывшая участница "Ранеток" ЕленаТретьякова.Как написала экс- в Instagram, супруг простонанес ей удар "под дых", раскрыв некоторые детали их отношений. Но наэтом атака не завершилась. "Началисьбесконечные звонки и сообщения с угрозами и шантаж! В итоге он выложил какой-тоглупый пост, который я не могу объяснить! То, что он был пьян – не оправдание!",– написала Огурцова.Какие именно претензии выдвинул Рамонов, экс-звезда "Ранеток"уточнять не стала. Однако призналась, что из-за переживаний, вызванных действиямисупруга, она потеряла 3 килограмма. По словам Огурцовой, бБольше всего онапереживает даже не из-за себя, а из-за того, что Анатолий не приезжает видетьсяс сыном, который очень любит папу.Сам Рамонов неохотно отвечает подписчикам на вопросыотносительно его отноений с семьей. Он пишет, что намерен продолжать работать,строить карьеру и заниматься воспитанием сына. При этом, по словам бывшей, встречи с ребенком он пропускает, пишет StarHit.Напомним, экс- борется с серьезным заболевание глаз. Недавно ее постиг новый удар. Ее супруг – дизайнер Анатолий Рамонов – оставил семью, несмотря на то что у маленького сына пневмония. Бывшая звезда "Ранеток"помогала приехавшему с Украины Рамонову обосноваться в Москве – она сделала мужу российский паспорт и хлопотала по поводу столичной прописки. Певица сейчас обижена на супруга: она недоумевает, почему тот бросил ребенка.