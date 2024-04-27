По обвинению в трёх эпизодах мошенничества перед судом предстанет 27-летний житель Красной Горбатки.

По обвинению в трёх эпизодах мошенничества перед судом предстанет 27-летний житель Красной Горбатки. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что обвиняемый имел доступ к личному кабинету умершего отца и дистанционно оформил три займа на имя покойного. Причинённый банку ущерб превысил 270 тыс. рублей.В настоящее время уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.