За неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

За неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.5 человек погибли и 24 получили ранения различной степени тяжести, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Так, по предварительной информации, 4 марта 2021 г. около 07:30 в г. Петушки на ул. Горького у д. 44 водитель автомобиля «Рено», 1985 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса «ПАЗ» под управлением водителя 1957 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «Рено» - среди них двое детей - направлены на амбулаторное лечение.Также с участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия. Полицейскими оформлено 520 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 90 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.