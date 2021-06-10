Участие могут принять все, кто хочет попробовать свои силы в интеллектуальной игре и проверить знания в истории, науке, технике и искусстве.

Участие могут принять все, кто хочет попробовать свои силы в интеллектуальной игре и проверить знания в истории, науке, технике и искусстве.Принять участие в квиз-марафоне можно из любой точки России. Для регистрации нужно собрать команду и отправить анкету на мероприятия.В День России 12 июня общество "Знание" в формате онлайн проведет отборочный этап. На финал отправятся только пять человек из команды.Соревнования можно посмотреть в официальной группе общества "Знание" в соцсети и на странице мероприятия. Онлайн-трансляции будут вестись из московской студии.Участникам предстоит ответить на вопросы о культуре, истории и достижениях России. Одни задания рассчитаны на чистое знание, другие – на сообразительность и умение мыслить.Полуфинал пройдет 19 июня в очном формате. В нем примут участие 500 команд, набравших наибольшее количество баллов.Финал состоится 26 июня в Москве в рамках фестиваля «Россия – страна возможностей». За главные призы поборются 100 сильнейших команд по пять человек.Победители получат возможность путешествия в самые красивые и интересные места России – в Карелию, на озеро Байкал, плато Путорана, Камчатку, Алтай.Все участники получат баллы программы «Другое Дело». Финалисты — 2000, полуфиналисты — 1000, а участники — 500 баллов.Их можно обменять на ценные бонусы от партнеров: автограф космонавта, подписка на онлайн-кинотеатры, билеты на Чемпионат Европы по футболу, посещение Байконура, стажировки в ведущих российских и международных компаниях.