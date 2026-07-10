В ночь с 8 на 9 июля 2026 года на Владимирскую область обрушился ураган «Эдгар».

В ночь с 8 на 9 июля 2026 года на Владимирскую область обрушился ураган «Эдгар» — шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду, ливень и грозы оставили после себя десятки поваленных деревьев, поврежденные автомобили и линии электропередачи. Коммунальные службы и спасатели до сих пор ликвидируют последствия.Только во Владимире стихия повалила более 50 аварийных и старых деревьев. Они падали на проезжую часть, тротуары, лестницы, припаркованные автомобили и провода. В Муроме от падения деревьев пострадали 15 машин. В общей сложности без электричества остались 67 населенных пунктов и 7 котельных в десяти районах области. Сильнее всего досталось северо-западу региона — Александровскому, Киржачскому и Кольчугинскому районам, где ветер валил деревья целыми аллеями.Как это выглядело — в нашей фотогалерее.