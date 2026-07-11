«АиФ-Владимир» собрал главные события минувшей пятидневки.

Владимирская область прожила, пожалуй, одну из самых напряженных недель за последние месяцы. Пять дней подряд регион находился под угрозой атаки беспилотников, аграрии били тревогу из-за цен на топливо, грозы поджигали дома, а водоемы продолжали забирать жизни — в том числе детские. «33Live.Ru» собрал главные события минувшей пятидневки.Небо на замке: неделя беспилотной тревогиТакого напряжения в воздухе Владимирская область не испытывала давно. региональное управление РСЧС разослало экстренное сообщение: «Угроза атаки БПЛА во Владимирской области!» Тревога продержалась более десяти часов. На следующие сутки — повторный сигнал. И так день за днем.С начала 2026 года в небе над регионом зафиксировано более 30 инцидентов, связанных с беспилотниками: сбитых, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы или упавших. Только в ночь на 8 июля силами ПВО над территорией страны было ликвидировано 415 БПЛА, часть из которых — над Владимирской областью.Топливный коллапс: бензин дорожаетПараллельно с беспилотной угрозой регион накрыла вторая волна кризиса — топливная. По данным Росстата, за неделю с 30 июня по 6 июля средняя стоимость бензина в России подскочила на 2,25% и достигла отметки в 74,01 рубля за литр.Ситуация особенно больно ударила по аграриям. В разгар уборочной кампании дизельное топливо на некоторых заправках сильно подорожало. Жители Владимирской области с тревогой следят за этим экспериментом: не станет ли он «пилотным» и для нашего региона?Президент Владимир Путин обсудил ситуацию на топливном рынке с профильными ведомствами. По оценкам ситуация с топливом стабилизируется к августу.Огненная стихия: молнии, грозы и пожар в депоПогода на минувшей неделе словно испытывала регион на прочность. Температура поднималась до +32°C, а следом накатывали грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду. Результат не заставил себя ждать.Утром 7 июля, в 04:15, оперативные службы получили вызов о возгорании в бывшем здании троллейбусного депо во Владимире. На тушение стянули 24 сотрудника МЧС и семь единиц спецтехники. По предварительным данным, причиной стал аварийный режим работы электросети. Обошлось без пострадавших, но зрелище было не для слабонервных.В тот же день заполыхал жилой дом в деревне Тёмкино — 190 квадратных метров огня. Всего за сутки в регионе зафиксировали девять техногенных пожаров.А 10 июля грозовой фронт ударил по Спасскому району: молния попала в частный дом, пламя охватило 120 «квадратов». К счастью, пожарным удалось спасти мужчину-инвалида, находившегося внутри. В деревне Алфериха в тот же день дом сгорел дотла — причина та же, грозовой разряд.Двойная трагедия на Клязьме и похищение с ружьемМинувшая неделя принесла и новости, от которых сжимается сердце. 4 июля в Гороховецком округе, у посёлка Галицы, житель региона привёл на необорудованный берег Клязьмы двух внуков: шестилетнего мальчика и девятилетнюю девочку. Мальчик начал тонуть. Дедушка бросился на помощь — и утонул вместе с ним. Девятилетнюю внучку успел вытащить из воды оказавшийся рядом рыбак. Следственный комитет начал проверку.С начала купального сезона водоёмы Владимирской области унесли жизни 11 человек, из них четверо — дети. И каждый такой случай — напоминание: стихия не прощает беспечности.А в Александровском районе разыгралась почти детективная история. Ночью 41-летний нетрезвый мужчина ворвался к спящей гражданской жене, избил её, силой усадил в автомобиль и увёз в неизвестном направлении. В заточении он угрожал женщине ружьём, требуя признания в несуществующей измене. Потерпевшей чудом удалось сбежать. Сейчас подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».И светлая нотаНе всё, впрочем, было тревожным. 8 июля, в День семьи, любви и верности, Муром — родина святых Петра и Февронии — по традиции стал центром празднования. Несмотря на будний день, в городе прошли торжественные церемонии и награждения супружеских пар, проживших в браке не один десяток лет. В регионе также действовал полный запрет на продажу алкоголя — и это, пожалуй, тот случай, когда ограничение воспринималось не как строгость, а как дань уважения к празднику.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .