46 435 – именно такое количество действующих сертификатов на материнский капитал сейчас у жителей Владимирской области, сообщают во владимирском Отделении Соцфонда. Жители региона

46 435 – именно такое количество действующих сертификатов на материнский капитал сейчас у жителей Владимирской области, сообщают во владимирском Отделении Соцфонда. Жители региона по-прежнему предпочитают тратить средства маткапитала на улучшение жилищных условий. В 2026 году 2 147 владельцев сертификатов воспользовались этим правом на общую сумму почти 2 млрд рублей. Об особенностях получения и распоряжения маткапиталом «Шестому