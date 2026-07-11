Обе переправы есть в генплане города 2024 года.

Общественное обсуждение проектов мостов через Клязьму в микрорайонах Дуброва и Доброе стартует во Владимире.Городские власти инициировали проектирование обеих переправ, которые ранее включили в генеральный план развития Владимира, принятый в 2024 году. Предполагается, что один мост продолжит Суздальский проспект, его протяжённость — 300 метров, а блина всей трассы вместе с подходами — 3 км.Другая переправа, и тоже 300-метровой длины, должна связать Загородный парк и промзону в Дуброве. Протяжённость всей трассы с учётом подходов к мосту — в общей сложности, 5,4 км.Новые посты необходимы городу, чтобы снять проблему пробок на существующей переправе через Клязьму на Судогодского шоссе в часы пик: действующий мост перегружен практически втрое.Как сообщалось ранее, идут судебные слушания о хищениях 12 млн рублей при .