Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!РУБИЛИ ПО ЖИВОМУ Пикет против вырубки леса выставили активисты в Киржачском районеhttps://vladtv.ru/society/113764/ЗЕМЛЮ — ДЕТЯМ Во Владимире многодетным семьям предоставлено 894 земельных участка https://vladtv.ru/society/113750/ПОЛЯНА СТАЛА СЦЕНОЙ Владимирский драмтеатр перенес спектакль на отрытый воздух https://vladtv.ru/culture/113760/ДАНА КОМАНДА «ВОЗДУХ»! Во Владимирской области МЧС ищет нарушителей противопожарного режима с воздуха https://vladtv.ru/news_sudogda/113763/162 — ВЫБОР ЕСТЬ! Завершился этап регистрации кандидатов в депутаты во владимирский горсовет https://vladtv.ru/politics/113754/