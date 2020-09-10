Уже на сентябрьском заседании Законодательного Собрания планируется рассмотреть изменения в закон «О наградах Владимирской области». Медали «За трудовые заслуги», «За заслуги перед

Уже на сентябрьском заседании Законодательного Собрания планируется рассмотреть изменения в закон «О наградах Владимирской области». Медали «За трудовые заслуги», «За заслуги перед Владимирской областью», почетный знак «За безупречную службу Владимирской области» и «Знак великого князя Андрея Боголюбского» можно будет вручать в том числе посмертно. Авторы документа — депутаты Роман Кавинов и Ирина Кирюхина. Ныне действующая