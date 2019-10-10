Артистка появилась на ежегодной национальной премии Радиомания.
Полина Гагарина восхитила точеной фигурой.
Артистка появилась на ежегодной национальной премии "Радиомания".
Полина Гагарина восхитила точеной фигурой.
В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала свежее фото.
Полина Гагарина запечатлена в сверкающем платье. Наряд артистки обнажал хрупкие
плечи и подчеркивал тонкую талию
знаменитости.
Образ звезда завершила босоножками на шпильке. Из аксессуаров
на Полине были только длинные серьги.
"Буквально на лету мне вручили премию #Радиомания, как одной
из самых ротируемых певиц на радиостанциях! Спасибо за одну из самых престижных
наград в сфере радиовещания в России, мне безумно приятно благодарить свою
творческую команду за песни и музыку, за вдохновение и возможность работать
вместе, понимать и чувствовать друг друга. Спасибо моим поклонникам за эмоции,
искренность и обратную связь! Люблю.❤️ P. S. Побежала выступать
дальше 🏃🏼♀️ (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поблагодарила поклонников и коллег Полина Гагарина.
Подписчики по достоинству оценили образ певицы. Фанаты не
скупились на комплименты, ведь они знают, что артистке приходится ежедневно
тренироваться, чтобы держать себя в форме.
"😍😍😍 шикарный образ", "Кукла Барби❤️", "Ну, Поль, чуть меньше секса, не
хочу, чтобы на тебя другие слюни пускали 😤", "Божественная!!! ❤️❤️❤️❤️❤️", "Спасибо Вам за Ваше творчество и
любовь к музыке! Утро мое в машине начинается с Ваших песен", – хвалили знаменитость
интрнет-обыватели.