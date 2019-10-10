Артистка появилась на ежегодной национальной премии Радиомания. Полина Гагарина восхитила точеной фигурой.

Артистка появилась на ежегодной национальной премии "Радиомания".Полина Гагарина восхитила точеной фигурой.В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала свежее фото.Полина Гагарина запечатлена в сверкающем платье. Наряд артистки обнажал хрупкиеплечи и подчеркивал тонкую талиюзнаменитости.Образ звезда завершила босоножками на шпильке. Из аксессуаровна Полине были только длинные серьги."Буквально на лету мне вручили премию #Радиомания, как однойиз самых ротируемых певиц на радиостанциях! Спасибо за одну из самых престижныхнаград в сфере радиовещания в России, мне безумно приятно благодарить своютворческую команду за песни и музыку, за вдохновение и возможность работатьвместе, понимать и чувствовать друг друга. Спасибо моим поклонникам за эмоции,искренность и обратную связь! Люблю.❤️ P. S. Побежала выступатьдальше 🏃🏼‍♀️ (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поблагодарила поклонников и коллег Полина Гагарина.Подписчики по достоинству оценили образ певицы. Фанаты нескупились на комплименты, ведь они знают, что артистке приходится ежедневнотренироваться, чтобы держать себя в форме."😍😍😍 шикарный образ", "Кукла Барби❤️", "Ну, Поль, чуть меньше секса, нехочу, чтобы на тебя другие слюни пускали 😤", "Божественная!!! ❤️❤️❤️❤️❤️", "Спасибо Вам за Ваше творчество илюбовь к музыке! Утро мое в машине начинается с Ваших песен", – хвалили знаменитостьинтрнет-обыватели.