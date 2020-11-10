Стороны неоднократно пытались договориться о прекращении огня. Но каждый раз перемирие срывалось.

Стороны неоднократно пытались договориться о прекращении огня. Но каждый раз перемирие срывалось.Весь прошедший вечер президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян провели за виртуальным столом переговоров. По видеосвязи лидеры стран СНГ обсуждали условия устойчивого перемирия в Нагорном Карабахе, который в последние недели стал горячей точкой преткновения между Баку и Ереваном. Итогом совещание стало подписание совместного заявления.Путин выразил надежду, что этот документ не только остановит войну в Нагорном Карабахе, но и долгие годы будет поддерживать мир между Азербайджаном и Арменией в целом. Алиев, в свою очередь, отметил, что закрепленные в нём положения удовлетворяют интересы обеих стран.Заявление обуславливает полное прекращение огня сторонами с 10 ноября, при этом военные остаются на занимаемых ими позициях. Но самое важное, что в документе говорится о выводе из региона армянских войск и введение в Нагорный Карабах российских миротворцев. В непризнанную республику отправятся почти две тысячи российских солдат, вместе с которыми приеду 90 БТР и 380 единиц другой спецтехники.Кроме того, Баку и Ереван отдадут друг другу всех военнопленных.Российский миротворческий контингент будет размещен вдоль линии соприкосновения и будет обеспечивать безопасность гуманитарного Лачинского коридора, который соединит Армению со столицей Карабаха – Степанакертом. Беженцы смогут вернуться на родину под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.Стоит отметить, что такой исход конфликта устроил не всех. В Армении сразу же начались массовые протесты: Тысячи недовольных граждан ворвались в здание правительства, выломив двери и устроив погром. Другие демонстранты уже добрались до резиденции Никола Пашиняна. Чего они хотят – пока неизвестно.