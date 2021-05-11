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<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2021-ulicu-v-moskve-zalilo-kipyatkom.html" target="_blank">Улицу в Москве залило кипятком</a> - Очевидцы сообщают о том, что улицу Хачатуряна на севере Москвы залил кипяток. Автомобили продолжают двигаться по проезжей части, однако все ее заволокло паром. Причины инцидента пока не ..