Об этом сообщила пресс-служба Александровского городского суда.

В Александрове осудят фельдшера, торговавшего сертификатами о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Александровского городского суда.32-летний житель Александрова работал в Арсаковской врачебной амбулатории. Там он и оформлял людям липовые документы, передавал их медрегистратору, а когда информация о проведении прививки отображалась на сайте Госуслуг, то получал деньги.Медработнику грозит тюрьма до восьми лет, штраф и лишение права занимать определенные должности.