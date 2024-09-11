После распаковки товара он увидел оригинальный кастет, хотя изначально заказывал брелок под него.

Мужчине из Собинки Владимирской области маркетплейс прислали холодное оружие вместо брелка. После произошедшего региональная прокуратура возбудила уголовное дело.Как уточнили в пресс-службе ведомства, покупку владимирец сделал еще в июле. После распаковки товара он увидел оригинальный кастет, хотя изначально заказывал брелок под него. То, что «игрушка» холодное оружие подтвердила и экспертиза. Маркировки на товаре не было. Разбирательства пройдут по части 7 статьи 222 УК РФ (незаконный сбыт холодного оружия).Напомним, ранее мы писали, что