Знаменитому артисту потребовалась помощь медиков. Причиной беспокойства стала гнойная рана на ноге Михаила Кокшенова.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2019-mixail-kokshenov-zagremel-v-bolnicu-s-gnojnoj-ranoj.html" target="_blank">Михаил Кокшенов загремел в больницу с гнойной раной</a> - Знаменитому артисту потребовалась помощь медиков. Причиной беспокойства стала гнойная рана на ноге Михаила Кокшенова.
[url=https://33live.ru/novosti/11-10-2019-mixail-kokshenov-zagremel-v-bolnicu-s-gnojnoj-ranoj.html]Михаил Кокшенов загремел в больницу с гнойной раной[/url] - Знаменитому артисту потребовалась помощь медиков. Причиной беспокойства стала гнойная рана на ноге Михаила Кокшенова.