Семья, в которой живет ребенок с тяжелым хроническим заболеванием была признана малоимущей и имела право на получение жилья вне очереди.

Прокуратура Владимирской области помогла семье с ребенком-инвалидом получить благоустроенное жилье. Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы. Женщина сообщила о нарушении жилищного законодательства. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.Семья, в которой живет ребенок с тяжелым хроническим заболеванием была признана малоимущей и имела право на получение жилья вне очереди, однако местные власти не исполнили свои обязательства. Прокурор подал иск в суд, и требования были удовлетворены: семье предоставили благоустроенную однушку.Напомним, ранее мы писали, что