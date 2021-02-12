Израильский иммунолог Яков Беркун считает, что в большинстве случаев использование антибиотиков при коронавирусной инфекции COVID-19 неоправданно. По словам специалиста, это может привести к ..

Израильский иммунолог Яков Беркун считает, что в большинстве случаев использование антибиотиков при коронавирусной инфекции COVID-19 неоправданно. По словам специалиста, это может привести к негативным последствиям.Беркун обратил внимание, что лишь 5% госпитализированных с тяжелым ковидом пациентам были необходимы антибиотики. При этом смертность среди них была гораздо выше, чем у остальных. Врач подчеркнул, что безосновательное применение таких препаратов чревато снижением иммунитета, возникновением аутоиммунных заболеваний и нарушением баланса микрофлоры, сообщает телеканал "".