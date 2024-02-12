Какими преимуществами наделена металлическая мебель. Ассортимент изделий от производственных компаний.

Для оснащения фитнес клубов, офисов, учебных заведений, помещений производственных предприятий, медицинских центров и ряда других учреждений необходимы надежные конструкции с длительным сроком эксплуатации, способные выдерживать серьезные нагрузки и не терять первоначального эстетически привлекательного внешнего вида вследствие частого использования. С такой задачей на отлично справляется металлическая мебель, наделенная многочисленными преимуществами. Специализированные компании, у которых налажено ее производство, готовы предложить клиентам широкий ассортимент практичных и прочных изделий.

Чем обусловлен высокий спрос на металлическую мебель

Популярность такой продукции объясняется ее положительными качествами, а именно:



высокой прочностью и стойкостью к ударам;



абсолютной непроницаемостью для воды;



долговечностью, ремонтопригодностью;



удобством эксплуатации;



огнеупорностью.



Еще одно преимущество - экологическая чистота. При изготовлении исключена необходимость использования вредных химических соединений.

Востребованные предметы мебели из металла

Широкую популярность приобрели стационарные и сборно-разборные стеллажи. Последние помогают в зонировании пространства. Надежные конструкции идеально подходят для размещения разных товарных групп. Для поддержания порядка на складах необходимы стеллажи для метизов. Они с разным количеством полок.

В каталогах можно выбрать другую металлическую мебель:



шкафы для мастерских, архивные, офисные, медицинские, для раздевалок и др.;



уличные и подъездные почтовые ящики;



скамейки, банкетки, модульные стулья;



одно- и двухъярусные кровати;



школьные парты, столы обеденные, производственные, гостиничные, медицинские (стоматологические, процедурные, манипуляционные, гипсовочные, палатные, для лекарств и пр.);



тележки уборочные, кухонные, инструментальные, складские, для ящиков;



тумбы: верстачные, стационарные и мобильные для инструментов;



напольные и настенные вешалки.



К числу востребованных металлических изделий следует отнести и сейфы. Они бывают разных видов: встраиваемые, в машину, медицинские, банковские, бухгалтерские, мебельные и офисные. Обезопасить ценные вещи способны взломостойкие, огнестойкие и огневзломостойкие сейфы, оснащаемые качественной фурнитурой. Они замечательно переносят высокую влажность, перепады температур.