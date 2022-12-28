Это вопрос, который определит ваш успех при инвестировании в акции.

По сравнению с другими классами активов, такими как сберегательные счета, контракты на домашние сбережения, деньги до востребования, срочные депозиты или государственные облигации, акции предлагают наилучшее соотношение риска и вознаграждения. Поэтому в вашем инвестиционном портфеле должны быть акции.

Какие акции подходят для покупки

Что отличает хорошие акции от плохих? Именно цена акции представляет собой жизнь компании, отражающую как успехи, так и кризисы. Потому что цена акций содержит всю необходимую информацию, и опытные трейдеры используют этот факт

Зачем покупать акции

Люди продолжают накапливать триллионы в виде банковских депозитов, таких как сберегательные, расчетные, текущие или срочные депозитные счета, где процентные ставки ниже уровня инфляции. Вместо экономии здесь уничтожаются настоящие деньги. Напротив, индексы Dax и Dow Jones (включая дивиденды) открывают долгосрочные перспективы прибыли в размере 9% годовых, а среднегодовая доходность акций 100 Champions из информационного бюллетеня boerse.de за последние десять лет составляет даже 18,7 %. Поэтому инвесторам лучше покупать (чемпионские) акции, чем позволить инфляции поглотить их с трудом заработанные сбережения.

Инвестировать ли в акции в 2023 году

В кризис инвесторы нервничают, потому что не знают, что делать с упавшими акциями. В то время как одни сбрасывают свои акции, чтобы предотвратить дальнейшие потери, другие пытаются переждать цикл. Третьи видят в кризисе большую дисконтную кампанию и щедро покупают на фондовой бирже.

Однако вопрос о правильном времени начала переоценен. Рынки эффективны. Цена акции уже отражает всю информацию, которая способствует ценообразованию. Рыночный тайминг — это миф, и он не приносит большей прибыли, чем нетайминговые стратегии. Это относится как к тем, кто особенно активно инвестирует во время кризиса, так и к тем, кто укрывается в реальных активах. В среднем инвестор, получающий наибольшую прибыль, инвестирует последовательно на протяжении всех бизнес-циклов.

Диверсификация гораздо важнее времени. Кризисы всегда изначально затрагивают отдельные отрасли, рынки или страны. Чем шире ваши инвестиции, тем лучше потери в одной отрасли компенсируются прибылью в другой.

Например, коронавирусный кризис стал катализатором процессов цифровизации в промышленности. Все больше компаний хотят использовать технологии IoT и искусственный интеллект (ИИ) и ищут цифровые решения для своего производства и контроля своих бизнес-процессов. Это будет способствовать дальнейшему развитию технологического сектора и особенно компаний-разработчиков программного обеспечения и поставщиков ИТ-услуг. Эксперты видят огромные конкурентные преимущества Microsoft — как в продуктах Office для потребителей и бизнес-заказчиков, так и в облачных приложениях. В последние годы Microsoft успешно перешла от традиционной модели лицензирования к модели подписки. Он производит сильный свободный денежный поток и имеет солидный баланс.