Описание уловий и преимуществ получения кредитной карты от банка Тинькофф

Кредитные карты уже являются неотъемлемой частью российской финансовой системы. Вместо тугих пачек бумажной наличности, кошельки россиян заполнили аккуратные пластиковые карты. Это намного упрощает расчёты и управление финансами. Скорее всего, в ближайшем будущем мы увидим окончательную смерть наличности.

Практически все банковские организации в России эмитируют собственные банковские карты. Рынок так и пестрит разнообразными предложениями, от самых простых кредиток, до карт со специальными предложениями, которые предполагают наличие специальных льгот.

Однако, среди всех российских карт отдельно выделяется кредитная карта от банка «Тинькофф». Банк «Тинькофф» небезосновательно считается наиболее инновационным российским банком, которые отличается самым глубоким проникновением цифровых технологий. Банк предлагает своим клиентам сразу большое количеств кредитных карт, которые позволяют удовлетворить интересы большинства клиентов банка.

При этом управление карты — самое продвинутое на рынке. Широко используются онлайн – технологии, как при оформлении самой карты, так и при оформлении кредита и при управлении финансами.

Кредитки от «Тинькофф» — будущее личных финансов

«Тинькофф» оформляет кредитные карты на таких условиях:



Всё управление процессами осуществляется онлайн. Благодаря разработанной банком системой управления и широким набором реализованных IT – решений, клиентам банка теперь не нужно посещать отделение для оформления кредитной карты. Заявка на кредитную карты оформляется онлайн. Банк отвечает на запрос в течение 2-х суток. После этого карты будет доставлена клиенту по месту жительства курьером в течение 2-х суток. Доставка карт осуществляется в любую точку Российской Федерации. Благодаря банку «Тинькофф» доступ к кредитным картам получили жители любых регионов и населённых пунктов России;



Условия получения кредита также являются самыми выгодными. Заявка на начисление кредитных средств подаётся онлайн в личном кабинете. После получения кредита начинает действовать льготный период — 55 суток с момента начисления средств. В течение льготного периода на кредитные средства не начисляются проценты. Максимальный размер кредита — 2 миллиона рублей;



Для клиентов банка предлагается гибкая система бонусов в ходе реализации которой клиентам предлагают карты со специальными бонусными программами, в зависимости от интересов клиента: для геймеров, для покупок, для автовладельцев, для путешественников и т.д.



Акционерное Общество "Тинькофф Банк"



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