Получение кредита требует внимательности в выборе условия и кредитора, как выбрать наиболее интересный ресурс и предложение.

Можно ли оформить кредит под залог доли?

При оформлении крупного кредитного договора в банковской организации от клиента нередко требуется предоставление залога, который будет гарантией того, что задолженность будет погашена даже в том случае, если у заемщика возникнут серьезные финансовые проблемы. Вариантов успешного залога достаточно много, от ювелирных изделий и транспортного средства до недвижимости (причем последний вариант оказывается наиболее привлекательным для банков). Несмотря на то, что недвижимость высоко ценится и постоянно растет в цене, могут возникнуть некоторые сложности в том случае, если в качестве залога принято решение предоставить долю.

Получится ли произвести оформить кредит под залог доли в квартире, и нужно ли будет получать разрешение всех остальных собственников?

Будет ли возможность оформить кредит с подобным залогом?

Если рассматривать вопрос со стороны действующего законодательства, то возможность использования определенной доли в квартире в качестве залога по кредитному договору – присутствует. В статье номер 5 102 закона указывается точный список имущества, которое может использоваться для оформления в качества залога по кредитному договору. В нем можно будет увидеть пункт, в котором прописаны доли квартиры, которые представляют из себя одну или несколько комнат, которые полностью изолированы от всего остального помещения. Такие комнаты могут расцениваться как полноценные доли и могут использоваться для оформления в качестве залогового имущества.

В статье номер 7 указано, что есть возможность оформления в качестве залога имущества, которое является общественной собственностью. Прописывается, что может быть заложена как общественная собственность, так и долевая в случае появления необходимости. Основная разница заключается в том, что в общественной собственности никакого выделения долей для личного пользования не происходит, то есть вся территория считается общественной, а вот в долевом варианте как раз таки осуществляется выделение определенного пространства в качестве личной собственности человека. Например, в качестве доли может выступать одна комната из всей квартиры, которая изолирована от всех остальных.

Получается, что с точки зрения действующего законодательства можно без проблем использовать именно долю в качестве залогового имущества для оформления кредитного договора в том или ином банке.

Потребуется ли согласие от остальных владельцев квартиры?

Еще один достаточно важный вопрос, который часто волнует потенциальных клиентов банков – можно ли не получать согласие от остальных владельцев?

Тут многое зависит от того, какая именно форма собственности была оформлена. В том случае, если квартира является общественной собственностью, то есть она не предполагает выделение определенных долей различным владельцам, то необходимо будет получить согласие от каждого владельцев, чтобы можно было использовать собственность в качестве залога по тому или иному кредитному договору. В том случае, если не будет получено разрешение хотя бы от одного из владельцев недвижимости, то банк практически наверняка откажет в заявке на получение денег.

Важно отметить, что все согласия должны быть предоставлены в бумажном виде и официально заверены, так как только в таком случае считается возможность использования квартиры для погашения задолженности в случае возникновения проблем.

В том случае, если общая квартира разделена на долевые собственности, то есть для совладельцев определены определенные части владения, тогда можно будет произвести оформление кредитного договора значительно проще. Не будет необходимости получать разрешения от всех остальных владельцев жилья, вследствие чего количество времени на проведение всех процессов значительно сократится, и при этом вероятность положительного ответа будет значительно выше.

Важно помнить, что до того момента, как будет произведено оформление кредитного договора, буде проведена оценка стоимости и возможность реализации жилья в случае появления необходимости. То есть предварительно будет проведен все равно определенный анализ, чтобы кредитор точно понимал все риски и возможные нюансы.

Заключение

Получается, что в соответствии с действующим законодательством долевая собственность в квартире может использоваться при оформлении кредита под залог от частных лиц или в банке для получения нужной суммы. Самый простой вариант – наличие в личном распоряжении определенной доли, которая будет выделена именно в качестве собственности. В том случае, если будет использоваться общественная собственность – потребуется получения разрешений со стороны каждого собственника, чтобы использовать квартиру в качестве залогового имущества при оформлении кредита.

Банковская организация имеет право отказать в предоставлении кредита даже в том случае, если человек имеет долю в личном распоряжении, если она будет иметь недостаточные показатели стоимости или же будет потенциально сложной в реализации.