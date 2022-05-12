Как заключить договор аренды коммерческого помещения. Что важно учесть при выборе помещения и составлении договора аренды.

Вы решили арендовать коммерческую недвижимость. Поздравляем! Это важный шаг для любого владельца бизнеса, поскольку он включает в себя переговоры по договору аренды и подписание договора с арендодателем.

Но как узнать, что включить в договор? Ответ во многом зависит от того, какой вид бизнеса вы открываете, где вы планируете работать и кто является владельцем недвижимости - арендодатель или другая сторона.

Здесь мы рассмотрим общие советы по составлению эффективного договора аренды, чтобы обе стороны были довольны при его подписании.

Что учесть бизнесу при заключении договора аренды

Прежде чем подписать договор аренды, вы должны ознакомиться со следующим:



Условия договора аренды. Это касается срока действия договора, того, что произойдет, если одна из сторон не выполнит свои обязательства (например, если она просрочит арендную плату), и любых других деталей, которые необходимо уточнить до того, как вы сдадите свое коммерческое помещение в аренду.



Размер арендной платы. Нужно отметить, что аренда коммерческой недвижимости в Вологде предполагает некоторые пункты в договоре, позволяющие арендодателю повышать арендную плату в соответствии с рыночными ставками или другими факторами, в то время как в других договорах это вообще не предусмотрено. Если в договоре аренды нет положения о повышении ежемесячных платежей в течение срока действия договора, подумайте, приемлемо ли это - это зависит от того, какой у вас бизнес и сколько денег он может позволить себе платить ежемесячно и при этом получать прибыль от своей деятельности.



Подходит ли помещение

Прежде чем приступить к опросу потенциальных помещений, составьте список того, что вам нужно в этом помещении. Подумайте о том, как ваш бизнес может измениться со временем. Будет ли он расти? Как это отразится на планировке помещения? Также подумайте о том, как вы будете использовать помещение и какое оборудование или мебель вы хотите туда завезти.

Если есть какие-то существующие элементы, которые вы могли бы использовать в новом офисе, например, стеллажи или столы, подумайте, как они могут помочь повысить эффективность и улучшить рабочий процесс.

Договор аренды и закон

Когда вы готовы приступить к составлению договора аренды, важно знать, что он должен соответствовать требованиям закона. Стороны должны быть четко определены, это должно быть письменное соглашение, и обе стороны должны его подписать. Помещение также должно быть четко определено (т.е. адрес и размер). Наконец, срок аренды коммерческой недвижимости должен быть четко определен, чтобы все участники понимали, как долго они будут владеть помещением или зданием.

Арендная плата и договор

Обычно эта сумма указывается в договоре в самом начале, но она также может быть установлена на основе внешнего эталона, например, по результатам исследования рынка или предыдущих соглашений между аналогичными арендодателями и арендаторами (особенно если имеется несколько других договоров аренды на аналогичные помещения). Это гарантирует своевременную выплату арендной платы и дает определенность обеим сторонам при планировании бюджетного процесса. Если в договоре не указана сумма арендной платы, то арендодатель может изменить ее в любое время без согласования с арендатором - даже если это означает удвоение ранее оговоренной суммы!