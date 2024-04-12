Следователем СК проводится проверка по факту загрязнения окружающей среды в городе...

Следователем СК проводится проверка по факту загрязнения окружающей среды в городе ПетушкиСледственными органами организована процессуальная проверка по сообщениям в социальных сетях о загрязнении лесного массива в городе Петушки в результате слива промышленных отходов. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Владмирской области.Следователями СК выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: Следственный комитет по Владимирской области