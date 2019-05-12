12.05.2019

2019-05-12 08:10:44

Помощник прокурора найден мертвым в Москве

В Москве в съемной квартире обнаружено тело 23-летнего прокурора Бутырского района Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.



По информации издания, на теле погибшего зафиксированы ссадины и кровоподтеки, а во рту у помощника прокурора был галстук. Следствие рассматривает версию убийства, причем не связанного с профессиональной деятельностью погибшего. По подозрению в причастности к смерти помощника прокурора задержан его коллега.