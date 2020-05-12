Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова сделала важное заявление в своем инстаграм-аккаунте. Она сообщила, ее аккаунт в соцсети ВКонтакте был взломан ..

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова сделала важное заявление в своем инстаграм-аккаунте. Она сообщила, ее аккаунт в соцсети "ВКонтакте" был взломан злоумышленниками.По словам спортсменки, информация об ее уходе от тренера Этери Тутберидзе, размещенная там, не соответствует действительности. "Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду. Всю информацию можно будет найти в моей группе, ссылка есть у меня в профиле", – отметила Анна Щербакова.