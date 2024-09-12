«Ростелеком» открыл доступ к корпоративному «Онлайн-университету» для партнеров компании из числа региональных операторов связи. В рамках обучения «Школы экспертов» специалистам

«Ростелеком» открыл доступ к корпоративному «Онлайн-университету» для партнеров компании из числа региональных операторов связи. В рамках обучения «Школы экспертов» специалистам доступны более 500 курсов и программ по различным тематикам, включая программы повышения квалификации, по окончании которых обучающиеся могут получить диплом государственного образца. Онлайн-университет «Ростелекома» объединяет сотни единиц контента: курсы, лонгриды, программы и тесты по разным