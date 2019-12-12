Известная актриса Саша Бортич и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев появились в очередном выпуске смелого шоу Comment Out. Знаменитости боролись друг с другом за 300 метров новогодней электрогирлянды и шесть бутылок игристого вина.

Известная актриса Саша Бортич и спортивный комментатор ДмитрийГуберниев появились в очередном выпуске смелого шоу "Comment Out". Знаменитостиборолись друг с другом за 300 метров новогодней электрогирлянды и шесть бутылокигристого вина.По условиям конкурса артистке требовалось написать спорныйво всех отношениях комментарий в "Инстаграм" певицы Елены Ваенги. Текстсообщения звучал так: "Моему знакомому, которого ты знаешь, срочно нужнаприкрывашка, чтобы скрыть ориентацию, только не Лера Кудрявцева. Ее уже спалилШепелев".Бортич сомневалась, писать ли Ваенге ровно до того момента,пока не услышала о наказании: посмотреть свежее секс-видео с ,не жмурясь и не отворачиваясь. Устроители шоу шантажировали звезду: мол, либоотправляй сообщение, либо знакомься с записью, на которой в известного актеравходит чья-то нога.Ведущий программы Владимир Маркони попытался объяснитьучастникам суть конфликта между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой. "Сейчас в "Инстаграм" у Дмитрия Шепелева и Леры Кудрявцевойактивный конфликт. Потому что, когда он выставил фотографию со своей девушкой,написали: "Почему у всех этих геев есть прикрывашки?". Он в ответ написал: "Ятоже не понимаю, я писал Лере Кудрявцевой, чтобы она была моей прикрывашкой, ноона была занята в этот момент", – сказал шоумен.В ответ Саша Бортич сообщила, что в Голливуде тех, кто помогает скрывать истинную сексуальную ориентацию человека, называют "борода". Дескать, это давно уже не новости. Между тем развратное видео сона не будет смотреть даже под дулом пистолета. Артистка отправила скандальный комментарий Ваенге.