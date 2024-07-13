“Семейное насилие”: во Владимирской области 429 детей пострадали от собственных...

“Семейное насилие”: во Владимирской области 429 детей пострадали от собственных родителейУполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская на расширенном заседании комитета регионального ЗС представила тезисы Доклада о своей деятельности за 2023 год.Начнем с цифр. На 1 января 2023 года дети составляли 18% от общей численности Владимирской области. Если быть точнее - это чуть больше 236 тысяч человек. При этом демографическая обстановка непростая: с каждым годом рождаемость падает.В своем выступлении детский омбудсмен сделала акцент на безопасности несовершеннолетних. В 2023 году в регионе от разных причин погибло 52 ребенка. Из них пятеро - в страшных ДТП. Причиной стали невнимательность водителей и неосторожность несовершеннолетних. Еще четверо - в результате несчастных случаев на воде, в местах для отдыха и купания.Юлия Раснянская отметила, что коэффициент утонувших на водоемах на 100 тысяч населения во Владимирской области составил 2,26 при среднем по ЦФО 0,92 и в РФ – 1,89.Пожар унес жизни еще троих детей в прошлом году. Основными причинами стали неосторожное обращение с огнем, а также неисправное оборудование и электропроводка.Двое погибли от химических отравлений, еще один ребенок - на “заброшке”. Токсичные вещества забрали жизнь одного несовершеннолетнего, а причина смерти троих детей до сих пор не установлена.Кроме того, детский омбудсмен поделилась по-настоящему тревожной информацией. Больше всего владимирским детям угрожает...собственная семья. По итогам 2023 года во Владимирской области зарегистрировано 802 преступления, совершенных в отношении детей, в которых пострадало 952 ребенка. Из них почти половина - 429 случая - совершены членами семьи...Преступления сексуального характера, к сожалению, тоже “коснулись” детей. За 2023 год от этого пострадали 180 несовершеннолетних. Для сравнения: в 2022 году жертвами стали 117 детей.За 2023 год количество попыток самоубийства несовершеннолетних увеличилось до 29 (в 2022 году - 25 случаев). В результате пятеро из них довели дело “до конца”...Число детей, которым была оказана наркологическая помощь в прошлом году снизилось и составило 228 человек (против 317 в позапрошлом году).А вот детская преступность снизилась. В 2023 году 167 несовершеннолетних совершили преступления в (2022 год – 242). Из них 5 преступили закон, не достигнув возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а 30 несовершеннолетних совершили преступления повторно.Перспективной Уполномоченному видится работа по оказанию несовершеннолетним квалифицированной психиатрической помощи, а также выстраиванию комплексной работы с семьями, где родители или дети имеют разного рода зависимости.Уделяя особое внимание проблемам безопасности детей и профилактике несчастных случаев, Уполномоченный организует проведение на территории региона Всероссийской акции «Безопасность детства». В 2023 году велась активная работа по четырем стратегическим программам института Уполномоченных, представленных Президенту России Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка в 2022 году и поддержанных им, а именно: «Подростки России», «Сопровождение через всю жизнь», «0-4» и «Страна для детей».В регионе также активно развиваются новые формы социальной работы с детьми с особенностями здоровья, внедряются современные технологии социального сопровождения, в том числе сопровождаемого проживания и долговременного ухода.Также осуществляется системная работа по правовому просвещению населения (выпуск информационных материалов, проведение обучающих семинаров, круглых столов и т.д.).В целях выстраивания эффективной работы в области защиты прав несовершеннолетних, важно учитывать мнение не только профессионального сообщества, но и детей и их родителей. В данной связи на предстоящий год запланировано проведение опросов, мониторингов соблюдения прав детей. Также будет продолжена просветительская правовая работа с несовершеннолетними и их родителями, в том числе - через проведение публичных мероприятий, направленных на популяризацию знаний о правах ребенка, механизмах их защиты и деятельности Уполномоченного по правам ребенка.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображенийЧитайте также:Во Владимирской области возбуждено 70 уголовных дел по итогам операции "Быт"В 2024 году в трёх крупных городах Владимирской области откроются семейные МФЦ"Окунала в лужу лицом и угрожала ножом": жительница многоэтажки в Коврове избивает соседских детейВладимирский психолог рассказала, как снизить негативное влияние гаджетов на младших школьников