Артистка поделилась переживаниями. Настасья Самбурская рассказала об обстоятельствах, которые отняли у нее массу нервов и денег.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-11-2019-nastasya-samburskaya-vpala-v-depressiyu.html" target="_blank">Настасья Самбурская впала в депрессию</a> - Артистка поделилась переживаниями. Настасья Самбурская рассказала об обстоятельствах, которые отняли у нее массу нервов и денег.
[url=https://33live.ru/novosti/13-11-2019-nastasya-samburskaya-vpala-v-depressiyu.html]Настасья Самбурская впала в депрессию[/url] - Артистка поделилась переживаниями. Настасья Самбурская рассказала об обстоятельствах, которые отняли у нее массу нервов и денег.