Ничья по пенальти. ФК “Муром” встречался с московской “Казанкой”. Игра проходила на домашней арене муромлян. Матч, как и у “Торпедо”, должен был стать реваншем за поражение в

Ничья по пенальти. ФК “Муром” встречался с московской “Казанкой”. Игра проходила на домашней арене муромлян. Матч, как и у “Торпедо”, должен был стать реваншем за поражение в столице. Впрочем, уже с самого начала игра обещала завершиться ничьей. Первая половина матча прошла без острых моментов, команды играли ровно. Вторая половина игры также не внесла особой драматургии