Правительство области ищет подрядчика, который займется разработкой предпроектной документации для строительства здания перинатального центра. Соответствующий лот появился на сайте

Правительство области ищет подрядчика, который займется разработкой предпроектной документации для строительства здания перинатального центра. Соответствующий лот появился на сайте Госзакупок вчера, 12 ноября. Новый перинатальный центр планируется построить рядом с уже существующим акушерским корпусом областной больницы в Коммунаре и объединить их. За разработку предпроектной документации подрядчику предлагается 1,6 миллиона рублей. Исполнитель контракта должен будет обследовать