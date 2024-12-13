Дежурные средства ПВО сбили 4 украинских беспилотника над Петушинским районом. Об этом сообщили в Минобороны России. Дроны были зафиксированы с 5:05 до 5:40. Все они уничтожены. При падении

Дежурные средства ПВО сбили 4 украинских беспилотника над Петушинским районом. Об этом сообщили в Минобороны России. Дроны были зафиксированы с 5:05 до 5:40. Все они уничтожены. При падении беспилотников произошли возгорания, все они были вне жилой зоны. Никто не пострадал. Инцидент прокомментировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своих соцсетях. С раннего утра нахожусь на