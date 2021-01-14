Во всех основных поликлиниках областного центра и в каждом районе разворачиваются прививочные пункты.

По поручению Президента во всех регионах страны, в том числе во Владимирской области, 18 января начинается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции.Директор департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила, что наша область готова к началу массовой вакцинации. «Вакцина «Спутник V» доказала свою высокую эффективность и безопасность. Алгоритм проведения вакцинации разработан, весь персонал обучен», – подчеркнула глава ведомства.Уже на этой неделе в регион поступит 16800 доз вакцины «Спутник V», а до конца января область получит в общей сложности 52 тысячи доз вакцины, что позволит прививать от коронавируса самые широкие слои населения.Вакцинация противопоказана людям, у которых хронические заболевания в стадии обострения, тяжёлые аллергии, беременным или кормящим грудью и детям до 18 лет. Кроме того, с момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.Вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Это значит, что для формирования надёжной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.Для повышения доступности вакцинопрофилактики во всех основных поликлиниках областного центра и в каждом районе разворачиваются прививочные пункты. Сейчас таких пунктов уже 9: в Городской клинической больнице №5 города Владимира, Центральной городской больнице города Коврова, Муромской городской больнице №3, Клинической больнице «РЖД-Медицина» города Мурома, Гусь-Хрустальной городской больнице, а также в Александровской, Киржачской, Камешковской и Петушинской районных больницах.Для того чтобы привиться от новой коронавирусной инфекции, жителям города Владимира необходимо сообщить о своём желании, позвонив в колл-центр Городской клинической больницы №5 по номеру (4922) 77-34-90. Жителям других городов и районов предлагается обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства. Граждане будут приглашены на вакцинацию в определённый день и час.Кроме того, к 1 февраля Министерство здравоохранения России организует возможность получения заявки от желающих вакцинироваться через Единый портал госуслуг. Как только новый функционал будет реализован, жители Владимирской области будут об этом проинформированы.Уже сейчас после прохождении вакцинации есть возможность получить сертификат профилактической прививки от Covid-19 через личный кабинет Единого портала госуслуг (ЕПГУ). При желании сертификат можно распечатать или скачать на мобильный телефон по QR-коду. Сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в регистр вакцинированных, и электронный прививочный сертификат на ЕПГУ выдаётся в автоматическом режиме.