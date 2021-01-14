Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал прививку от коронавируса. По его словам, вакцинацию прошли уже многие депутаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал прививку от коронавируса. По его словам, вакцинацию прошли уже многие депутаты.Володин отметил, что прививку от коронавируса он перенес легко. Возможностью пройти вакцинацию воспользовались и многие депутаты, рассказал спикер в эфире телеканала "Россия 24".Количество сделавших прививку законодателей растет. Председатель ГД выразил надежду, что парламент будет иметь коллективный иммунитет.Володин отметил, что делать прививку или нет – каждый решает сам. При этом он напомнил, что коронавирусом переболела треть депутатского корпуса.Даже после выздоровления от COVID-19 у человека остаются проблемы, подчеркнул спикер. Отказ от вакцинации он считает неправильным."Здесь надо отвечать за себя. И хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал", – приводит слова спикера .Напомним, что от COVID-19 умерли два депутата Госдумы – представители фракции КПРФ Валентин Шурчанов и Ваха Агаев. Пять парламентариев заразились коронавирусом повторно.